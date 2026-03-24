Ночная атака РФ: Игнат объяснил, почему не удалось сбить российскую баллистику

Последствия атаки в Полтаву. / © Управление ГСЧС в Полтавской области

Во время ночной атаки армия РФ запустила около полутысячи воздушных целей, среди которых были разные типы ракет и БпЛА. Силы ПВО уничтожили 390 целей, в частности, почти все крылатые ракеты. Тем не менее, по баллистике результаты не очень утешительные.

Об этом заявил начальник управления коммуникаций Командования ВС ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

«Сегодня было зафиксировано немало беспилотников, большое количество из них было сбито. Также сбиты все фактически крылатые ракеты. Это — 18 Х-101 и 5 "Искандер-К". Все крылатые ракеты были перехвачены», — сообщил он.

Представитель Воздушных сил подчеркнул, что это уже второй раз подряд, когда благодаря совместным усилиям противовоздушной обороны удалось сбить все крылатые ракеты. В основном по таким целям работает авиация, в частности, истребители F-16 и «Мираж».

По его словам, баллистические ракеты летели на Полтавскую и Запорожскую области. Сам город Запорожье существенно пострадал от баллистического удара.

«По баллистике, к сожалению, неутешительные результаты. Удар пришелся по прифронтовым территориям — это Запорожская область, Полтавская. Понятно, что по баллистике работать может система Patriot, которую нам так нужно масштабировать», — добавил Игнат.

В ходе обстрела целями РФ стали объекты энергетики и критической инфраструктуры.

«Возможно, предприятия, которые также играют для Украины важную роль. Поэтому противник, как правило, эти цели имеет в перечне приоритетности», — заявил представитель ВС.

Во время ночной атаки российская армия применила большое количество беспилотников, летевших с восьми разных направлений. Игнат говорит, что оккупанты используют типичные маршруты, «понимая, где могут быть слабые места».

«Противник использует БпЛА разных типов, десятки разных типов. Конечно, основная проблема для Сил обороны — это "Шахеды", особенно опасны дроны с каналами управления», — подытожил Игнат.

Атака РФ на Украину

Ночью россияне атаковали Украину баллистикой, крылатыми ракетами и дронами. По данным ВС, враг запустил 426 средств воздушного нападения. Силы ПВО уничтожили 25 ракет и 365 БпЛА разных типов. Зафиксировано попадание шести ракет и 27 дронов на 22 локациях.

Всего под огнем находились 11 областей Украины. Из-за атаки погибли четыре человека. В частности, две жертвы в Полтаве, где россияне атаковали жилую инфраструктуру.

Известно, что из-за обстрела Украины Польша и ее союзники поднимали в небо военную авиацию. Впрочем, отметили польские военные, эти операции носили превентивный характер и были направлены на защиту воздушного пространства Польши.