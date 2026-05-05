Ночная атака РФ: Игнат объяснил, почему удалось сбить только одну баллистическую ракету

В ночь на вторник, 5 мая, армия Российской Федерации атаковала Украину 11 баллистическими ракетами. Впрочем, перехватить удалось только одну из них.

Об этом заявил начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

По его словам, российская оккупационная армия запускала ракеты по разным направлениям. Захватчики нанесли ракетные удары по четырем разным регионам. Таким образом, объяснил Игнат, россияне рассредоточили таким образом свои способы поражения.

«Враг атаковал баллистикой. На этот раз немалое количество — 11 баллистических ракет. К сожалению, есть попадания. Восемь попаданий в Днепропетровской, Запорожской, Харьковской и Полтавской областях», — рассказал Игнат.

По его словам, «только одну ракету удалось перехватить». Кроме того, две ракеты не достигли своих целей.

Силам ПВО удалось сбить/перехватить 149 из 164 дронов. В частности, БПЛА имитаторы, которые хоть сильной угрозы не представляют, но усложняют работу военных.

Заметим, что воздушные силы утром отчитались, что в течение ночи россияне запустили 11 баллистических ракет «Искандер-М» из Ростовской, Воронежской и Брянской областей.

Дефицит ракет к Patriot

Недавно президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет продолжать получать ракеты против баллистики от партнеров по реализации программы PURL.

Отметим, что в апреле Зеленский заявил о критической нехватке Patriot на фоне того, что продолжающаяся война США против Ирана может еще больше подорвать поддержку Украины. Мол, возник «такой дефицит, что хуже уже не будет».

В то же время ранее Юрий Игнат сообщил, что ВСУ экономят ракеты для Patriot из-за интенсивности российских атак. По его словам, системы работают даже в сложных и экстремальных условиях. Однако ключевой проблемой остается обеспечение ракетами.

Дата публикации 13:00, 05.05.26

