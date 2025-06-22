Ночная атака РФ: какие регионы пережили удары, что известно о жертвах и разрушениях

Атака в Донецкой области

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За прошедшие сутки и ночью российские войска совершили массированные атаки на Донецкую, Днепропетровскую, Николаевскую, Запорожскую, Сумскую, Херсонскую, Харьковскую и Черниговскую области. Вражеские обстрелы привели к гибели людей, многочисленным ранениям и значительным разрушениям гражданской инфраструктуры.

Сообщает ТСН.ua

Атака в Донецкой области

В результате авиаудара по Краматорску частично разрушен 4-этажный дом. Спасатели деблокировали мужчину 1955 г.р., спасли женщину и девочку 2010 г.р. Работы продолжаются, под завалами могут находиться люди.

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Последствия атаки в Краматорске 22 июня

В Славянске разрушен частный дом, погиб 17-летний парень. Ликвидировано два пожара, в том числе в здании площадью 3000 м². В общей сложности: 1 погибший, 3 ранены, повреждено более 40 объектов.

Ночная атака в Краматорске 22 июня

Ночная атака в Краматорске 22 июня

Ночная атака в Краматорске 22 июня

Ночная атака в Краматорске 22 июня

Атака на Днепропетровщине

С вечера россияне не прекращали террор Никопольщины. Направляли на тамошние населенные пункты FPV-дроны. Были также тяжелой артиллерией.

Досталось райцентру, Марганецкой и Мировской общин. Повреждены 2 частных дома, религиозное учреждение, авто. Разрушения зафиксированы на территории одной из гимназий. Главное — обошлось без пострадавших.

Атака в Николаевской области

Вчера, 21 июня, враг в 9:30 совершил артиллерийский обстрел Куцурубской общины. В результате в с. Дмитровка поврежден частный дом и хозяйственное здание. Пострадавших нет.

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Также вчера, 21 июня, в 17:25 враг атаковал дроном типа FPV акваторию г. Очаков Очаковской общины. Пострадавших нет.

Атака на Запорожскую область

За прошедшие сутки российские окупанты 425 раз атаковали 12 населенных пунктов Запорожской области. Враг применял различные виды вооружения, повлекшие значительные разрушения.

В частности, зафиксировано:

5 авиационных обстрелов по Степногорску, Малым Щербакам, Гуляйполе и Щербакам

308 атак БпЛА разной модификации (преимущественно FPV) на Магдалиновку, Лобково, Каменское, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку и Волшебное

7 обстрелов из РСЗО по Гуляйполю, Малой Токмачке, Новоандреевке и Щербаках

105 артиллерийских ударов по Лобковому, Каменскому, Гуляйполю, Щербакам, Новоданиловке, Малой Токмачке и Волшебному

В результате этих обстрелов поступило 6 сообщений о повреждении частных домов и квартир.

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Атака на Сумщину

Атаки на Сумскую общину продолжались и поздно вечером. После 23:00 раздались мощные взрывы. По предварительной информации, это последствия удара врага по окрестностям города, в Заречном районе Сумской общины.

В результате атаки врага повреждены частные дома. В настоящее время идет обследование территории, работают все экстренные службы.

Атака в Херсонской области

Российские военные атаковали с дрона жителя Кизомиса. В результате сброса взрывчатки с БпЛА пострадал 73-летний мужчина. У него взрывная и черепно-мозговая травмы, контузия, а также обломочные ранения грудной клетки. Пострадавшего доставили в больницу. Его состояние медики оценивают как средней тяжести.

Атака в Харьковской области

В результате попадания вражеского дрона в поселке Старый Салтов Чугуевского района погиб 60-летний мужчина. Враг активно применял по Харьковщине разные виды вооружения:

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42 неуправляемые авиационные ракеты

7 КОБ

1 ФАБ-500

2 БпЛА типа «Шахед»

1 БпЛА типа «Молния»

3 fpv-дроны

Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

в Харьковском районе поврежден частный дом (с. Казачья Лопань)

в Чугуевском районе повреждены окна многоквартирного дома и автомобиль (сел. Старый Салтов)

За прошедшие сутки зафиксировано 171 боевое столкновение. На Южно-Слобожанском направлении враг девять раз тщетно пытался продвинуться в районах населенных пунктов Волчанск, Каменка, Красное Первое, Фиголовка и в сторону Липцев. На Купянском направлении вчера произошло пять атак окупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах Загрызового и Голубовки.

Атака в Черниговской области

На Черниговщине в результате российской атаки погиб человек: полиция документирует последствия.

Сегодня вечером россияне совершили атаку по Нежинской общине. В результате ударов есть разрушение и повреждение жилых домов.

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Ночная атака на Черниговщине 22 июня / © Национальная полиция Украины

Напомним, экологи не могут оценить реальные масштабы загрязнения: датчики не улавливают большинство опасных веществ.

Массированные обстрелы Украины приводят к критическому загрязнению воздуха, почвы и воды токсичными веществами. Это создает серьезную угрозу окружающей среде и здоровью населения.

Сегодня невозможно точно оценить реальные масштабы экологического загрязнения из-за войны войны — не хватает методик, а главное, неизвестно, какие именно химические вещества используются в боевых средствах врага: ракетах, «Шахедах» и других видах вооружения.