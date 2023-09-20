Ночная атака РФ: куда оккупанты запускали дроны и сколько удалось уничтожить

было зафиксировано несколько групп враждебных БПЛА.

В ночь на 20 сентября российская армия атаковала Украину ударными БпЛА типа "Shahed-136/131". Силы ПВО уничтожили 17 беспилотников. Всего было зафиксировано 24 пуска дронов.

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

Отмечается, что были зафиксированы пуски нескольких групп ударных дронов. Их оккупанты запускали с юго-восточного и северного направлений.

"В результате боевой работы 17 "Shahed" уничтожен противовоздушной обороной по маршруту следования в пределах Сумской, Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской областей", — говорится в сообщении.

Воздушные силы подтверждают, что произошло несколько попаданий в нефтеперерабатывающий завод в Полтавской области. Работа предприятия временно остановлена. Над ликвидацией последствий работают соответствующие службы.

Ночная атака РФ

После полуночи в ряде областей была объявлена воздушная тревога. Воздушные силы сообщили об опасности ударных БПЛА в Сумской и Полтавской областях. Кроме того, ракетная опасность объявлена в Харьковской области.

Впоследствии в Командовании сообщили, что Россия в течение ночи запустила в Украину несколько групп ударных БПЛА. Первые беспилотники стали заходить в воздушное пространство Украины около полуночи, последняя группа – в 2:30.

Утром стало известно, что россияне ударили дронами по Полтавщине. Произошло попадание в Нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Атака по нескольким направлениям ОДНО ВРЕМЯ! Россия запустила шахеды ГРУППАМИ!

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