Ночная атака РФ на Киев унесла жизнь полицейской: что известно

Лилия Степанчук / © Национальная полиция Украины

Реклама

Во время ночного ракетного обстрела Киева , произошедшего 31 июля, погибла патрульная полицейская Лилия Степанчук. Ее тело было обнаружено под завалами дома в Святошинском районе.

Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Иван Выговский.

Лилия служила инспектором в Патрульной полиции Киева с 2017 года. До последней минуты ее родные и коллеги надеялись на чудо, но его, к сожалению, не произошло», - отметил Выговский.

Реклама

По словам главы полиции, под развалинами дома также может находиться отец погибшей, поиски которого продолжаются. Иван Выговский описал Лилию Степанчук как «светлого, искреннего и преданного своему делу человека». Она защищала украинский народ и до последнего вздоха оставалась верной присяге.

«Ее самоотверженность и человечность оставят глубокий след в сердцах всех, кто его знал. Ее жизнь оборвалась в мирном городе от вражеской ракеты. Мы скучаем вместе с семьей, друзьями и коллегами. Ваша боль — наша общая боль», — добавил Выговский, выразив искренние соболезнования.

Напомним, в ночь на 31 июля российские войска совершили очередную массированную атаку на Киев. Столицу атаковали новые реактивные беспилотники.

В результате российской атаки по Киеву в ночь на 31 июля количество погибших снова возросло — погибли уже 15 человек (по состоянию на 19:40).

Реклама