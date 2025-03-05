Ночная атака РФ на Киевщину: что известно о последствиях

По состоянию на 8:55, информации о пострадавших нет.
В ночь на 5 марта российские кафиры совершили атаку беспилотниками по Киевской области.
Об этом сообщила полиция Киевской области.
В результате удара в Бориспольском районе повреждено 85 квартир в двух многоэтажках, 22 автомобиля, частный дом, магазин, два складских помещения, два ангара, школу и детский сад.
На месте работают группы реагирования патрульной полиции, следственно-оперативные группы и взрывотехники.
Правоохранители призывают жителей во время воздушных тревог не игнорировать сигналы и немедленно направляться к укрытиям.
Напомним, по состоянию на утро 5 марта ВСУ уничтожили 880 660 солдат армии Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 1250 военных.
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