Ночная атака РФ по Николаевщине: Ким рассказал, сколько "Шахедов" сбили над областью

Есть ли попадания и пострадавшие – неизвестно.

Ночью 3 октября Россия атаковала Николаевскую область ударными дронами-камикадзе "Шахед". Силы ПВО сбили 16 беспилотников.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

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"В ночь на 3 октября в Николаевской области силами и средствами противовоздушной обороны уничтожено 16 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131", — написал он.

Есть ли попадания и пострадавшие – неизвестно.

Кроме того, ночью фиксировались артиллерийские вражеские обстрелы по акватории Куцурубской общины. Звуки раздавались в 04:02. По его словам, пострадавших в результате обстрела нет.

Напомним, в ночь на 3 октября оккупационные войска обстреляли Украину ракетами и атаковали дронами. В Воздушных силах рассказали, сколько воздушных целей уничтожено.

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