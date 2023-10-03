Категория
Война
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Ночная атака РФ по Николаевщине: Ким рассказал, сколько "Шахедов" сбили над областью

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публикации
Просмотры
403
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Ночная атака РФ по Николаевщине: Ким рассказал, сколько "Шахедов" сбили над областью

Дроны-камикадзе "Шахед" / Фото: Associated Press

Есть ли попадания и пострадавшие – неизвестно.

Ночью 3 октября Россия атаковала Николаевскую область ударными дронами-камикадзе "Шахед". Силы ПВО сбили 16 беспилотников.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

"В ночь на 3 октября в Николаевской области силами и средствами противовоздушной обороны уничтожено 16 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131", — написал он.

Есть ли попадания и пострадавшие – неизвестно.

Кроме того, ночью фиксировались артиллерийские вражеские обстрелы по акватории Куцурубской общины. Звуки раздавались в 04:02. По его словам, пострадавших в результате обстрела нет.

Напомним, в ночь на 3 октября оккупационные войска обстреляли Украину ракетами и атаковали дронами. В Воздушных силах рассказали, сколько воздушных целей уничтожено.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
403
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация