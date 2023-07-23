Ночная атака РФ по Одессе: какие ракеты перехватила украинская ПВО

В результате российской ракетной атаки этой ночью был разрушен Спасо-Преображенский кафедральный собор.

Россияне продолжают применять ракеты, которые не может перехватить Одесское ПВО.

Об этом сообщает военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в Сети.

По его словам, в ночь на 23 июля украинская ПВО сбила:

5/0 – П-800 «Оникс»

3/0 – Х-22

4/4 — КРМБ "Калибр"

5/5 – ПТРК «Искандер-К»

2/0 – ПТРК «Искандер-М»

"Недавно я уже писал, что по всему миру налицо 1765 ПУ ЗРК Patriot. В США их на вооружении более 1 100. На фоне этих данных встает вопрос, в чем проблема была наших партнеров, которые за прошедшие полгода предоставили Украине количество батарей для закрытия хотя бы городов миллионников?", — отмечает Коваленко.

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Он добавляет, что если бы США выделили 5 батарей из состава уже стоящих на дежурстве ЗРК Patriot, это оказало бы значительное влияние для Украины.

Напомним, ночью против 23 июля российские кафиры выпустили по Одессе по меньшей мере пять видов ракет. Есть погибшие, пострадавшие и серьезные разрушения.

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