Ночная атака РФ по Украине: Игнат описал особенности ракет "Оникс" и Х-22

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат описал особенности ракет "Оникс" и Х-22, которыми российские войска атаковали Украину в ночь на 19 июля.

Об этом Игнат рассказал в эфире телемарафона "Единые новости".

Так, главная проблема со сбиванием ракет Х-22 заключается в их большой скорости и баллистической траектории полета. В то же время, проблема с уничтожением "Ониксов" наоборот заключается в очень низком их полете.

Особенности ракет Х-22

"К сожалению, не все средства, которые сегодня противник применяет, нам доступны для сбития. Мы понимаем, что Х-22 – это практически крылатая ракета, но атакует она по баллистической траектории", – сказал спикер Воздушных сил.

Он добавил, что ракета Х-22, которой была атакована Одесса, – чрезвычайно скоростная, поэтому Украине нужно "больше средств, чтобы именно этим ракетам противостоять".

В то же время Игнат обратил внимание, что на сегодняшний день в России больше не производят ракет Х-22. Оставшиеся – еще советские и старые. Спикер ВС отметил, что Х-22 – самые разрушительные и неточные ракеты, которые есть у врага, однако это его не останавливает.

"Погрешность в 600 метров, допустимая для этой ракеты, абсолютно не сдерживает оккупанта. Бьют ими по густонаселенным городам, в частности, вот по Одессе", – сказал Игнат.

Особенности ракет "Оникс"

Относительно "Ониксов", Игнат рассказал, что это ракеты берегового ракетного комплекса "Бастион". Их предназначение – уничтожать корабли и плавсредства. Ракета "Оникс" имеет низкую траекторию полета, поэтому ее тяжело сбить над поверхностью воды.

"Этими ракетами Россия атакует не часто, но ее применяет враг при атаках береговых линий Одесчины и других регионов", – обратил внимание спикер Воздушных сил.

Резюмируя, он отметил – российская ночная атака по Украине показала необходимость усиления ПВО и прибрежной зоны.

Игнат отметил, что море – тоже линия фронта протяженностью более 2 500 км.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: "Игнат: Россия бомбила Одессу! А теперь полыхает в Крыму!"

Ночная атака по Украине 19 июля: что известно

Оккупанты устроили массированную атаку по Украине в ночь на 19 июля с использованием беспилотников, ракет "Оникс", "Калибр", Х-22 и Х-59. Украинская ПВО уничтожила 37 российских воздушных целей.

Под вражеской атакой оказались Кропивницкий, Херсон, Житомирская, Полтавская, Сумская, Николаевская, Одесская области. Именно Одессе и области досталось больше всего от врага этой ночью: оккупанты ударили по зерновым терминалам и портовой инфраструктуре в портах "Одесса" и "Черноморск". Есть попадание в зерновой и масляный терминалы, в промышленный объект, повреждены склады с табаком и фейерверками. Есть пострадавшие.

Читайте также: