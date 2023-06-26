Ночная атака РФ по Украине: сколько ракет и дронов было сбито и откуда летели

Ночью 26 июня российские оккупанты атаковали Украину ракетами "Калибр" и иранскими дронами "Shahed-136/131". Силами ПВО было уничтожено 13 вражеских целей.

Об этом информируют воздушные силы Украины.

"Произведены пуски трех крылатых ракет "Калибр" с подводной лодки в Черном море и восьми ударных беспилотников иранского производства "Shahed-136/131" с восточного побережья Азовского моря", — говорится в сообщении.

Силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" уничтожены:

две крылатые ракеты "Калибр",

7 ударных БпЛА типа "шахед".

Также в ведомстве добавляют, что Россия атаковала с северного направления четырьмя беспилотными летательными аппаратами неустановленного типа (вероятно ударные). Все дроны уничтожены в зоне ответственности воздушного командования "Центр".

Атака России 26 июня

Напомним, в ночь на 26 июня в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога. В 02:05 в ОК "Юг" сообщили о работе ПВО. А в 02:34 в Воздушных силах предупредили об угрозе применения дронов "Shahed".

Утром руководитель объединенного прессцентра оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк сообщила об атаке россиян на Одесскую область. РФ выпустила по региону ракеты и дроны-камикадзе. По ее словам, пострадавших нет. Во время работы по дронам возникла взрывная волна, повредившая окна в двух многоквартирных домах в прибрежной зоне.

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