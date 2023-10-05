Ночная атака РФ по Украине: в ВСУ рассказали, какие регионы были под ударом

К сожалению, есть попадание в объект инфраструктуры в Кировоградской области.
В ночь на 5 октября оккупанты атаковали юго-восточные регионы Украины дронами-камикадзе типа "Shahed-131/136".
Об этом сообщают Силы обороны юга Украины.
"Враг продолжает попытки уничтожать припортовую и другую инфраструктуру юга, терроризирует и центральные регионы. К сожалению, есть попадание в объект инфраструктуры в Кировоградской области. Возникший пожар удалось оперативно локализовать, информации о пострадавших не поступало", — сказано в сообщении.
В южной зоне ответственности уничтожено 24 БпЛА, в том числе:
- 10 — над Николаевщиной,
- 9 – над Кировоградщиной,
- 5 – над Одесщиной.
Как сообщалось ранее, ночью 5 октября Россия снова атаковала Украину дронами "Шахед". Выпустила 29 вражеских беспилотников. Сколько дронов сбила ПВО над Украиной — читайте ЗДЕСЬ.
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