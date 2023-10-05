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Ночная атака РФ по Украине: в ВСУ рассказали, какие регионы были под ударом

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публикации
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Ночная атака РФ по Украине: в ВСУ рассказали, какие регионы были под ударом

Дроны-камикадзе / Фото: ТСН.ua

К сожалению, есть попадание в объект инфраструктуры в Кировоградской области.

В ночь на 5 октября оккупанты атаковали юго-восточные регионы Украины дронами-камикадзе типа "Shahed-131/136".

Об этом сообщают Силы обороны юга Украины.

"Враг продолжает попытки уничтожать припортовую и другую инфраструктуру юга, терроризирует и центральные регионы. К сожалению, есть попадание в объект инфраструктуры в Кировоградской области. Возникший пожар удалось оперативно локализовать, информации о пострадавших не поступало", — сказано в сообщении.

В южной зоне ответственности уничтожено 24 БпЛА, в том числе:

  • 10 — над Николаевщиной,
  • 9 – над Кировоградщиной,
  • 5 – над Одесщиной.

Как сообщалось ранее, ночью 5 октября Россия снова атаковала Украину дронами "Шахед". Выпустила 29 вражеских беспилотников. Сколько дронов сбила ПВО над Украиной — читайте ЗДЕСЬ.

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Дата публикации
Просмотры
903
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