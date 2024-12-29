Ночная атака РФ по Украине: все "Шахеды" сбили в одной области

В ночь на 29 декабря 2024 года россияне выпустили по Украине ракеты и ударные дроны.

Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.

"Противник осуществил пуски шести зенитных управляемых ракет С-300/С-400 из Белгородской области по Курщине и Сумщине, также атаковал 10 ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками других типов из Крыма", — говорится в сообщении.

Были сбиты 9 ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников других типов. Все - на Николаевщине.

Напомним, силами и средствами противовоздушной обороны в Николаевской области уничтожены девять БпЛА типа "Shahed 131/136". Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким. Враг атаковал "Шахедами" Черноморскую громаду.

Дрон попал на неэксплуатируемое здание. Кроме того, в результате падения обломков загорелось административное здание на объекте энергетической инфраструктуры, которое оперативно потушили спасатели. Ранен 49-летний работник предприятия. Состояние пострадавшего удовлетворительное.

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