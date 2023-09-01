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Ночная атака РФ: в ВСУ рассказали, сколько ракет сбили и где есть попадание

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
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Ночная атака РФ: в ВСУ рассказали, сколько ракет сбили и где есть попадание

ПВО. / Фото: Associated Press

Оккупанты выпустили две ракеты.

Ночью против 1 сентября российские оккупационные войска нанесли удар крылатыми ракетами "Калибр" по территории Украины. Силы ПВО сбили одну враждебную цель. Впрочем, есть попадания.

Об этом сообщили в Командовании Воздушных сил ВСУ.

Отмечается, что во время воздушной тревоги ночью были зафиксированы пуски двух ракет из акватории Черного моря — из района Феодосии, временно аннексированной.

"Одну ракету удалось уничтожить. Другая – попала в одно из частных предприятий в Винницкой области. Повреждено имущество, частные авто, пострадавшим оказывается помощь", — говорится в сообщении.

Как сообщалось, после 04:00 в Украине объявляли масштабную воздушную тревогу из-за пусков "Калибров". Миновала тревога несколько западных и восточных.

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Дата публикации
Просмотры
3580
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