Ночная атака России на юг: Братчук назвал главную цель удара

К сожалению, есть попадание в админздание припортового объекта.

Во время ночной атаки 11 июля россияне пытались нанести удар по портам "зернового коридора" в Одесской области.

Об этом сообщил представитель Украинской добровольческой армии "Юг", председатель Общественного совета при Одесской ОВА Сергей Братчук.

По его данным, 22 дрона уничтожены силами противовоздушной обороны юга, 2, к сожалению, попали в админздание припортового объекта.

"Из-за падения обломков сбитых дронов произошло возгорание двух припортовых терминалов, в том числе зернового. Пожар оперативно ликвидирован, критические разрушения и пострадавшие не зафиксированы", — говорится в его сообщении.

Россия атаковала Украину дронами-камикадзе

Напомним, после полуночи российские кафиры выпустили по Украине иранские дроны-камикадзе, которые были направлены на юг и Киев. По информации Киевской городской военной администрации, столица подверглась второй за этот месяц атаке. Все БПЛА, двигавшиеся в направлении Киева, были уничтожены силами и средствами нашей противовоздушной обороны. Впрочем, сбитые обломки упали в Киевской области.

Как сообщили в Воздушных силах сообщила, что противник ночью запустил по Украине 28 ударных беспилотников "Shahed-136/131", из них — 26 сбитых ПВО. Летели они с юго-восточного направления, Приморско-Ахтарского края России.

Какие регионы были под ударом и какие последствия атаки врага на утро 11 июля — читайте на ТСН.ua.

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