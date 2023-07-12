Ночная атака России по Украине: откуда летели дроны и сколько удалось сбить силам ПВО

В ночь на 12 июля российские оккупанты атаковали Украину ударными беспилотниками иранского производства "Shahed-136/131". Выпустили 15 БпЛА, из них – 11 сбили силы ПВО.

Об этом сообщает пресс-служба Воздушных сил Украины.

Вражеские дроны атаковали Украину с северо-восточного направления, Курск.

"Всего в ударе было задействовано 15 дронов-камикадзе. 11 из них уничтожены в зонах ответственности воздушных командований "Центр" и "Восток". К отражению атаки привлечены зенитные ракетные подразделения, истребительная авиация, мобильные огневые группы Воздушных Сил и противовоздушная оборона других обороны Украины", — говорится в сообщении.

Очередная российская атака по Украине

Напомним, в ночь на 12 июля страна-террорист РФ еще раз пыталась нанести удар по Украине. Для этого использовала иранские ударные беспилотники "Shahed-136/131". После полуночи в ряде областей была объявлена воздушная тревога. Сразу после этого в воздушных силах предупредили об угрозе удара БпЛА.

По данным КМВА, Россия снова пыталась нанести удар по Киеву. Это третья с начала июля атака по столице. После более недельного перерыва противник второй день подряд запускает иранские БПЛА по Киеву. Все вражеские цели в воздушном пространстве вокруг Киева были обнаружены и уничтожены силами и средствами нашей ПВО.

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