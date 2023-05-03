Ночная атака России: в Сумской области оккупанты сбросили две авиабомбы на электроподстанцию

Российские оккупанты во время ночной атаки 3 мая попали в электроподстанцию на Сумщине.

Армия России ночью 3 мая нанесла авиационный удар по электроподстанции в Сумской области. Обесточенными из-за обстрела остаются более 4 тысяч потребителей.

Об этом сообщили в Министерстве энергетики Украины.

“Оккупанты продолжают уничтожать энергетическую инфраструктуру страны. В ночь на 3 мая враг сбросил две управляемые авиабомбы на один из населенных пунктов в Сумской области. В результате удара существенно повреждена электроподстанция — есть разрушение здания пункта управления. Среди работников пострадавших нет. Обесточенными из-за обстрела остаются более 4 тысяч потребителей”, — рассказали в Министерстве энергетики.

Там также добавили, что обесточенной остается часть потребителей в Донецкой, Запорожской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях.

“Энергетики продолжают возвращать свет потребителям после недавнего массированного обстрела. В частности, заживлены потребители на Днепропетровщине. Продолжаются восстановительные работы и в Херсонской области. За сутки в области возобновили поставки электроэнергии для более 3,8 тысяч абонентов”, — отметили в Министерстве.

Напомним, что россияне сбросили авиабомбу на Сумскую область. Есть пострадавшие.

Читайте также: