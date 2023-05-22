Ночная атака: Россия уничтожила спасательную часть в Днепре (фото)

Во время атаки пострадал один из спасателей.

Российские захватчики ночью 22 мая обстреляли в Днепре аварийно-спасательную часть ГСЧС.

Об этом Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщает в Телеграмм.

"Ночью враг коварно обстрелял аварийно-спасательную часть. Разрушены 3 здания, уничтожены более 20 единиц техники. Пострадал один спасатель", — говорится в сообщении.

Последствия обстрелов 22 мая / Фото: Главное управление ГСЧС в Днепропетровской области

Что известно об атаке по Днепропетровщине

В ночь на 22 мая войска РФ атаковали Днепропетровщину ракетами и беспилотниками.

В Днепровском районе из-за ракетного удара ранен 27-летний мужчина. Он находится в больнице в состоянии средней тяжести.

Повреждены несколько построек спасательного подразделения. Возникли два пожара, их уже потушили. Уничтожены более 10 грузовых и легковых авто, столько же единиц спецтехники – повреждены. Избиты и 25 частных машин и 2 автобуса.

Попадание произошло также по частному предприятию в Днепре. Там повреждены 3 здания.

Всего этой ночью военные с ВК "Восток" сбили над Днепропетровщиной 15 беспилотников и 4 крылатых ракет.