Ночная атака россиян на Хмельнитчину: в ОВА сообщили о последствиях

В ночь на вторник, 27 августа, враг атаковал Хмельницкую область ракетами и дронами. В ходе атаки на территории Хмельницкой области силы ПВО сбили 8 воздушных целей. К сожалению, есть пострадавший житель области.

Об этом сообщил начальник Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин.

"Работают все соответствующие службы и устанавливаются места падения обломков. Вместе с тем, в результате атаки возникло возгорание двух частных домов. Мужчина, проживающий в доме, получил контузию", – говорится в сообщении начальника ОВА.

Сергей Тюрин также сообщил, что по состоянию на утро полностью восстановлено электроснабжение на территории области. Но из-за тяжелой ситуации в энергосистеме применяются графики почасовых отключений.

Напомним, в ночь на вторник, 27 августа, Россия осуществила очередной массированный ракетный обстрел Украины. Враг осуществлял запуски крылатых ракет Х-101 со стратегических бомбардировщиков Ту-95 и целился в энергетическую инфраструктуру.

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