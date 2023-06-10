Ночная атака россиян: сколько ракет и дронов сбили силы ПВО, куда попали оккупанты

Атака армии РФ продолжалась с 23.00 9 июня до 5.00 10 июня.

В ночь на субботу, 10 июня, российские оккупанты атаковали Украину баллистическими и крылатыми ракетами, а также ударными беспилотниками. Силам ПВО удалось уничтожить 20 дронов и две крылатые ракеты.

Об этом сообщили в Командовании Воздушных сил ВСУ.

"Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил в зонах ответственности воздушных командований "Восток", "Центр" и "Юг", во взаимодействии с ПВО других составляющих Сил обороны Украины, уничтожены две крылатые ракеты (тип уточняется) и 20 ударных дронов "Shahed- 136/131", — сообщили в Командовании.

Отмечается, что целями оккупантов РФ были объекты критической инфраструктуры и военные объекты. Из северного и южного направлений россияне выпустили восемь ракет наземного базирования разных типов. 35 ударных Shahed-летели из района восточного побережья Азовского моря.

"Враг нанес удар по одному из оперативных аэродромов на Полтавщине баллистическими и крылатыми ракетами типа "Искандер", а также ударными БПЛА иранского производства. Также атакована Одесская и Харьковская область крылатыми ракетами наземного базирования и ударными дронами", — говорится в сообщении.

Атака армии РФ продолжалась с 23.00 9 июня до 5.00 10 июня. В ВСУ отмечают, что, по предварительной информации, обошлось без человеческих жертв.

Также за минувшие сутки, 9 июня, противовоздушной обороной Сил обороны Украины уничтожено двенадцать вражеских БПЛА оперативно-тактического уровня (Орлан-10, Zala, Supercam).

Ночная воздушная тревога

В одесской области во время воздушной тревоги, которая началась 9 июня в 23:12, раздались взрывы. Местные жители призывали находиться в укрытиях.

Стало известно, что ночью в результате вражеской атаки БпЛА в Одессе погибли три человека. Еще более 20 человек получили ранения. Обломки одного из дронов попали в квартиру.

После полуночи в ряде регионов снова объявили "тревогу". В частности, в Черниговской Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Кировоградской областях. Впоследствии она распространилась. В частности, "покраснел" Киев.

Также над Днепропетровщиной были сбиты два вражеских беспилотника. Оккупанты атаковали аэродром "Миргород" в Полтавской области.

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