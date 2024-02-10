Ночная атака "Shahed": где прогремели взрывы и сколько дронов-камикадзе сбила ПВО

Информация о последствиях еще уточняется.
Ночью российские оккупанты снова атаковали Украину. Россияне выпустили 26 БПЛА типа "Shahed-136/131".
Об этом сообщил Генштаб.
"Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожены 18 ударных БпЛА. Информация о последствиях утреннего удара уточняется", — говорится в сообщении.
В Воздушных силах Украины уточнили, что противник атаковал 31 ударным БпЛА типа "Shahed-136/131" с Балаклавы и мыса Чауда – Крым, Курской области – РФ.
Основные направления удара – Одесчина и Харьковщина.
Напомним, в результате удара ВС РФ по Харькову вечером 9 февраля погибли семь человек. Также из горящих домов пришлось эвакуировать 50 человек.
Как заявил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, россияне нанесли удары дронами-камикадзе "Shahed" по Харькову и населенному пункту Большой Бурлук. По его словам, в Харькове зафиксировано попадание в Немышлянском районе. Повреждена гражданская инфраструктура. В Большом Бурлуке оккупанты также попали в гражданский объект — кафе.
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