Ночная атака "Shahed" и ракетами по Украине: в регионах раздались взрывы

Сегодня ночью россияне выпустили по Украине ракеты и ударные беспилотники.

Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.

"Противник применил десять ударных БпЛА типа "Shahed-131/136" с территории временно оккупированного Крыма и две зенитные управляемые ракеты С-300/С-400 из Белгородской области в направлении Харьковщины. В результате боевой работы подразделениями мобильных огневых групп Воздушных Сил и Сил обороны Украины уничтожены все десять ударных БПЛА в пределах Одесской, Николаевской и Херсонской областей", — говорится в сообщении.

Напомним, в Харькове в ночь на 10 мая раздались взрывы.

"Удар пришелся по району жилой застройки — имеем информацию о пожарах в частных жилых домах. Что касается пострадавших — уточняем", — сообщил Терехов.

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