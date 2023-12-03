Ночная атака "Шахедами" и прицельные удары: как прошла ночь в регионах Украины

Ночь в некоторых регионах Украины была неспокойной.

Ситуация в регионах, по данным областных государственных администраций.

Черниговщина: за сутки – 5 обстрелов (66 взрывов). Из минометов, САУ и артиллерии враг обстреливал Новгород-Северский и Корюковский районы.

В Семеновской громаде из-за обстрела из миномета уничтожено жилое здание, повреждены 2 жилых здания, водонапорная башня. Ранения получили двое местных жителей.

Сумщина: ночью россияне совершили обстрел Краснопольской громады. Зафиксировано 5 взрывов из миномета. Предварительно – без последствий.

Вчера в течение дня россияне совершили 22 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 149 взрывов.

В Юнаковской громаде в результате одного из артобстрелов повреждено складское помещение фермерского хозяйства. Информация о пострадавших не поступала.

Запорожская область: за прошедшие сутки россияне нанесли 86 ударов по 19 населенным пунктам области.

73 артудара пришлись по территории Новоданиловки, Белогорья, Левадного, Полтавки, Роботиного, Плавней, Каменского, Степного, Малых Щербаков, Пятихаток и других прифронтовых городов и сел.

Поступили 3 сообщения о разрушении в результате обстрелов. Без пострадавших.

Днепропетровщина: вчера утром оккупанты ударили ракетами по Днепровскому району области. Обошлось без пострадавших.

Также днем враг применил дрон-камикадзе по Никополю. Поврежден коммунальное предприятие. Люди не пострадали.

Поздним вечером Никопольщина дважды находилась под вражеским огнем. Армия противника терроризировала районный центр и Красногригорьевскую громаду. Целила из тяжелой артиллерии. Без последствий и жертв.

Харьковщина: на Слобожанском направлении артиллерийские и минометные обстрелы врага подверглись Уды, Стогнии Богодуховского района, Ветеринарное Харьковского района. Авиационные удары получила Казачья Лопань Харьковского района.

В Купянском направлении враг вел штурмовые действия в районах Синьковки, северо-восточнее Петропавловки, Ивановки, где силами обороны отбито 7 атак. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в том числе Двухлетняя, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестово.

Вчера враг с территории РФ обстрелял пгт Казачья Лопань. Также враг обстрелял г. Волчанск Чугуевского района. Без пострадавших.

Вчера вечером оккупанты обстреляли пгт. Купянск-Узловой. Зафиксировано попадание возле многоквартирного дома. Без пострадавших.

Луганщина: наши защитники отбили российскую атаку вблизи Стельмаховки на Сватовщине. Не покидает противник намерений и захвата Серебрянского леса, где его только за вчера четыре раза остановили украинские защитники.

За сутки противник совершил 131 обстрел (529 снарядов).

Донетчина: под огнем россиян за прошедшие сутки: Авдеевка, пгт Очеретино, пгт Щербиновка, с.Галицыновка, с.Майорск, с.Новобахмутовка, пгт. Новоэкономическое

Повреждены 14 жилых домов, школа, детсад. Без погибших и раненых в сутки.

Николаевщина: ночью силами и средствами противовоздушной обороны в Николаевской области уничтожены 8 вражеских БпЛА "Shahed-131/136".

Также ночью оккупанты из Кинбурнской косы обстреляли из артиллерии Куцурубскую громаду. Попали по открытым территориям. Люди не пострадали.

Вчера вечером враг из реактивных систем залпового огня ударил по Березанской общине. В одном из населенных пунктов повреждены жилые дома, гараж и автомобиль. Возникший пожар оперативно ликвидирован. Пострадавших нет.

Херсонщина: за сутки по области противник совершил 76 обстрелов (397 снарядов), из них по г. Херсон — 5 обстрелов (27 снарядов).

Россияне попали в районы 24 населенных пунктов области; территорию завода в Херсоне; электросеть в Херсоне.

В результате российского обстрела Тягинки пострадала местная жительница. В больницу доставили 70-летнюю пострадавшую. Медики оказывают ему помощь.

Напомним, сегодня ночью россияне снова атаковали Украину. Больше об этом читайте в новости.

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