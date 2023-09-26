Ночная атака "Шахедами" и ракетами по Украине: все, что известно об ударах и попаданиях (фото)

В частности, в течение ночи российские захватчики выпустили по Украине 38 дронов-камикадзе. Вражеская атака была сконцентрирована на юге государства.

Российские войска устроили в ночь на 26 сентября разветвленную атаку дронами-камикадзе Shahed 131/136 по Украине, направленную на разные направления, однако она была сконцентрирована на южных регионах.

Все, что известно о ночной атаке по Украине – читайте на ТСН.ua.

Ночная атака по Одесской области – последствия

От воздушных атак в ночь на 26 сентября страдала Одесчина, по которой оккупанты запустили беспилотники Shahed. Атака снова была направлена на припортовую и пограничную инфраструктуру Измаильского района.

"Подунавье страдало вследствие попадания. Там есть факт возгорания автотранспорта в зоне ожидания оформления. Есть информация о двух пострадавших водителях, которым оказана медицинская помощь. Также был серьезный риск для пассажиров автобуса, который готовился к пересечению границы. Повреждена пограничная инфраструктура в международном пункте пропуска", – рассказала спикер Сил обороны юга Наталья Гуменюк рассказала в эфире телемарафона "Единые новости".

Глава Одесской ОВА Олег Кипер уточнял, что дроны повредили здание пункта пропуска, складские помещения и около 30 грузовиков. Загорелись шесть фур, которые уже потушили спасатели.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Фуры пылали как спички! Одесскую область атаковали дроны

Атака в Одесскую область. Фото: Олег Кипер.

Фото с места атаки дронами по Одесчине 26 сентября/Фото: Силы обороны юга Украины

Фото с места атаки дронами по Одесчине 26 сентября/Фото: Силы обороны юга Украины

Фото с места атаки дронами по Одесчине 26 сентября/Фото: Силы обороны юга Украины

Сколько беспилотников было сбито

В то же время пресс-секретарь ОК "Юг" отметила "чрезвычайно высокую" результативность боевой работы украинских сил противовоздушной обороны. По словам Гуменюк, во время ночной атаки были уничтожены 22 дрона-камикадзе, в том числе 10 – над Одесчиной, 3 – над Херсонщиной, 6 – над Николаевщиной, 3 – над Кировоградщиной.

"То есть достаточно разветвленная атака, направленная на разные направления, хотя сконцентрирована на южных регионах", – отметила Гуменюк.

В то же время Воздушные силы ВСУ сообщили об уничтожении 26 дронов из 38 БПЛА, запущенных врагом.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Оккупанты экспериментируют с тактикой атак! Гуменюк о ночном терроре

Атака по Кривому Рогу, Николаевской, Херсонской и Черкасской областях

Также на рассвете раздался взрыв баллистической ракеты в Кривом Роге. В городе зафиксировано попадание в одно из предприятий. Мэр Александр Вилкул сообщил, что обошлось без жертв и пострадавших.

Вечером и ночью оккупанты также нанесли удары по Николаеву и области, сообщил глава ОВА Виталий Ким. Так, Николаев получил ракетный удар: есть попадание в объект инфраструктуры в окрестностях города. Россияне устроили артиллерийские обстрелы по открытой территории за пределами населенных пунктов, а позже – по акватории Куцурубской громады. Погибших и раненых нет. В то же время в Березнеговатской громаде в результате падения обломков сбитого дрона вспыхнул пожар на агропредприятии.

"На Николаевщине также отработали достаточно мощно, от обломков от сбития есть факт возгорания одного из сельскохозяйственных предприятий, но там пожарные быстро справились с пожаром. Информация о пострадавших не поступала", – прокомментировала Гуменюк.

Последствия атаки по Николаевщине 26 сентября / Фото: ГСЧС Украины в Telegram

Она отметила, что враг очень коварно обращается с использованием тактической авиации.

"В начале ночи (враг – ред.) атаковал Киселевку Херсонской области крылатой ракетой воздушного базирования, вероятно Х-59. Разрушены и существенно повреждены полтора десятка зданий, четыре гражданских лица получили ранения", — рассказала пресс-секретарь Сил обороны юга.

Также читайте Российские военные сбросили на Херсонщину четыре авиабомбы: есть погибшие и раненые

Она добавила, что россияне пытаются создать напряжение не только на прифронтовых территориях, но и глубже по всему южному региону.

Атаку беспилотниками испытала и Черкасчина: зафиксированы попадания в инфраструктурный объект.

"Силами ПВО сбиты четыре воздушных цели противника. Однако имеем попадание в инфраструктурный объект", – сообщил руководитель Черкасской ОВА Игорь Табурец.

По предварительной информации, никто не пострадал.

Читайте также: