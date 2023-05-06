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Ночная атака "шахедами": откуда летели и сколько удалось сбить – в Воздушных силах рассказали

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
2612
Время на прочтение
1 мин
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Ночная атака "шахедами": откуда летели и сколько удалось сбить – в Воздушных силах рассказали

Атака "шахедами" 6 мая: откуда летели и сколько удалось сбить. / Фото: Государственная пограничная служба Украины

Россияне ночью снова атаковали Украину иранскими беспилотниками.

В ночь на 6 мая российские оккупанты снова атаковали Украину иранскими беспилотниками. Воздушное командование "Схід" уничтожило все семь целей.

Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Сегодня была ночь "шахедов". Их было немного — всего семь. Из района Азовского моря летели и все семь были сбиты над территорией Донецкой и Днепропетровской области. Воздушное командование "Схід" отработало. Имеем 100% реализацию сбитых "шахедов", — рассказал он.

Напомним, ночью оккупанты ударили по Днепропетровщине "шахедами" и "Градами". Обломки сбитых иранских беспилотников рухнули в Синельниковском районе. Кроме того, российские войска в ночь на 6 мая ударили по реактивной системе залпового огня "Град" по Марганецкой громаде Никопольского района.

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Дата публикации
Просмотры
2612
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