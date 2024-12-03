Ночная атака "Шахедами" по Украине: сколько дронов уничтожила ПВО

Есть несколько попаданий по объектам критической инфраструктуры в двух областях.

Российские войска атаковали Украину 28 ударными беспилотниками в ночь на 3 декабря. Силы ПВО сбили большинство вражеских дронов.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Российская армия в ночь на 3 декабря устроила атаку дронами по Украине из направлений Приморско-Ахтарска, Курска, Орла, Миллерово. Враг запустил 28 ударных беспилотников типа "Шахед" и дронов других типов.

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Подразделения зенитных ракетных войск, РЭБ и мобильных огневых групп Воздушных сил и Сил обороны Украины сбили 22 вражеских беспилотника в Киевской, Черниговской, Винницкой, Хмельницкой, Житомирской, Сумской, Одесской, Николаевской и Днепропетровской областях.

Еще один БпЛА был локационно потерян и два дрона вышли из подконтрольного воздушного пространства в направлении Беларуси и временно оккупированной территории.

Отмечается, что зафиксировано несколько попаданий по объектам критической инфраструктуры в Тернопольской и Ровенской областях.

Напомним, ночью российский дрон в Тернополе попал в объект инфраструктуры, в результате чего часть города осталась без света.

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