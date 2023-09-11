Ночная атака "Шахедами": сколько БПЛА выпустили оккупанты и сколько дронов уничтожено

Ряд вражеских беспилотников был уничтожен в пределах Запорожской, Днепропетровской и Николаевской областей.

Российские войска выпустили по Украине в ночь на 11 сентября 12 дронов-камикадзе Shahed-136/131. Украинским защитникам удалось уничтожить все вражеские беспилотники.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Согласно заявлению, ночью россияне запустили 12 беспилотников Shahed-136/131 в направлении Запорожской и Днепропетровской областей. Пуски были совершены с юго-восточного направления (российские Ейск, Приморско-Ахтарск).

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К отражению российской атаки были привлечены украинские зенитные ракетные подразделения, истребительная авиация, мобильные огневые группы.

"В результате боевой работы силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины, уничтожено 12 "Shahed-136/131" в пределах Запорожской, Днепропетровской и Николаевской областей, а также один БПЛА неустановленного типа", — говорится в сообщении ВС.

Кроме того, оккупанты применили тактическую авиацию на Днепропетровщине. Враг выпустил там из самолетов Су-34/Су-35 противорадиолокационные ракеты Х-31П и управляемые авиационные ракеты Х-59. По предварительным данным, обошлось без потерь.

Статистика об уничтоженных российских БПЛА на 11 сентября / Фото: Командование Воздушных Сил ВСУ

Напомним, в ночь на 10 сентября российские захватчики устроили массированную атаку "Шахедами" по Киеву. Силы ПВО сбили 20 беспилотников. Обломки вражеских целей упали в нескольких районах Киева, нанеся повреждения и ранив человека.

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