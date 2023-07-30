Ночная атака "шахедов" по Украине: Гуменюк рассказала подробности

В ночь на 30 июля армия РФ совершила очередную атаку иранскими ударными дронами Shahed-136/131 по Украине. Силами и средствами Воздушных сил все вражеские БпЛА уничтожены в пределах Херсонской и Днепропетровской областей. Вражеские дроны запускали с восточного берега Азовского моря.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказала начальница объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

"Враг не останавливает активность беспилотных летательных аппаратов. Этой ночью была совершена атака по почти устойчивому маршруту – с восточного берега Азовского моря были направлены "Шахеды", два из которых уничтожены силами нашей противовоздушной обороны над Херсонщиной, два над Днепропетровщиной в Криворожском районе", отметила она.

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По словам Гуменюк, в результате падения обломков вспыхнули пожары, в том числе на сельскохозяйственных предприятиях.

"Это обозначение давления россиян на вопросы с зерновым соглашением. Они продолжают атаковать тыловые районы там, где сосредоточены наши сельскохозяйственные активы", – рассказала Наталья Гуменюк.

Напомним, за прошедшие сутки оккупанты атаковали остров Змеиный авиабомбами.

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