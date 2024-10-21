Ночная атака "Шахедов" по Украине: куда летели и какие последствия ударов

Есть несколько попаданий БПЛА по гражданской инфраструктуре.

В ночь на 21 октября 2024 года россияне снова запустили по Украине ударные беспилотники.

Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.

"С 20.00 20 октября противник атакует Украину ракетами разных типов, ударными БПЛА типа "Shahed" и дронами неустановленного типа", — говорится в сообщении.

По состоянию на 09:30 радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение 119 средств воздушного нападения противника:

1 баллистическая ракета Искандер-М/KN-23 (с территории Крыма)

1 управляемая авиационная ракета Х-35 (из воздушного пространства в акватории Черного моря)

1 управляемая авиационная ракета Х-31П (из воздушного пространства в акватории Черного моря)

116 вражеских БпЛА (районы пусков: Курск, Орел, Приморско-Ахтарск)

Есть подтверждение о сбитии 59 вражеских БпЛА в Одесской, Николаевской, Херсонской, Винницкой, Хмельницкой, Житомирской, Киевской, Сумской, Кировоградской, Черкасской, Черниговской, Полтавской областях.

Кроме того, 45 российских беспилотников – локационно потеряно. До 10 вражеских БПЛА – в воздушном пространстве Украины. Есть несколько попаданий БПЛА по гражданской инфраструктуре Украины.

Напомним, ночью Киев подвергся интенсивной воздушной атаке дронов, которые запустила Российская Федерация. Воздушная тревога в столице длилась более пяти часов, во время которой враг пытался нанести удар по городу по разным направлениям. Все беспилотники, которых было около десятка, обезвредили силы ПВО.

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