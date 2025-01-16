Ночная атака "Шахедов": в ряде регионов Украины прогремели взрывы, первые подробности

В ночь на 16 января 2025 года оккупанты устроили воздушную атаку по Украине.

О деталях сообщили в Воздушных силах Украины.

"С 20:00 15 января противник атаковал 55 ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками-имитаторами разных типов по направлениям Миллерово, Орел, Брянск, Приморско-Ахтарск. По состоянию на 09:00 подтверждено сбитие 34 "Shahed" и беспилотников других видов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Черниговской, Киевской, Житомирской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской и Николаевской областях", – говорится в сообщении.

Однако несколько БпЛА попали в фермерское хозяйство в Черниговской области. Также в результате падения сбитых вражеских беспилотников повреждены частные дома на Харьковщине и Полтавщине.

"18 вражеских беспилотников-имитаторов – локационно потеряны (без негативных последствий)", — добавили в Воздушных силах.

Ранее сообщалось, что россияне ударили по Никополю, там есть погибшие.

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