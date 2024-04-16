Ночная атака "Шахедов": в ВСУ объяснили, почему россияне запустили мало дронов

В частности, на юге ПВО уничтожило четыре БпЛА.

Ночью против 16 апреля российские оккупанты атаковали Украину дронами-камикадзе. Захватчики снизили количество воздушных целей — выпустили лишь девять беспилотников Shahed.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказала пресс-секретарь Сил обороны пивдня Наталья Гуменюк.

По ее словам, атака небольшим количеством БпЛА может свидетельствовать о дефиците дронов-камикадзе для регулярных ударов по Украине.

"Мы видим, что количественно такие группы дронов направлялись компактнее. Это говорит о том, что они, очевидно, имеют определенную нехватку этого потенциала, но пытаются держать террор системным. Именно поэтому вчера днем в нашей зоне ответственности был удар баллистикой в направлении Кировоградщины. Ночью использовалась хоть и не очень количественная, но дроновая атака", — подчеркнула Гуменюк.

В частности, на юге Силы обороны уничтожили четыре дрона: два – в Херсонской области, а по одному – Николаевщине и Днепропетровщине.

Гуменюк отметила, что враг снова тяготеет к энергообъектам. В последнее время не наблюдается попытки бить по портам на юге.

"В приоритетах врага, если говорить о будущих целях, остается промышленность регионов Украины и энергообъекты. Поэтому они действительно под защитой и сама система ПВО развернута таким образом, чтобы даже на маршруте следования дроны уже были уничтожены", — добавила Гуменюк.

Как сообщалось, украинские защитники уничтожили все БпЛА, выпущенные россиянами по Украине ночью. В общей сложности оккупанты выпустили девять ударных БпЛА типа "Shahed-131/136".

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