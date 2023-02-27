Ночная атака Украины: эксперт объяснил, откуда и как в Россию привезли партию дронов

Войска РФ ночью 27 февраля могли атаковать Украину новой партией дронов, полученных от Ирана.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, главный редактор Defense Express Олег Катков.

Эксперт напомнил, что несколько дней назад распространялась информация о том, что был совершен очередной рейс из Ирана в Россию. По его мнению, скорее всего иранский борт привез новые дроны-камикадзе, которые россияне используют для атак по территории Украины.

"Прилетел Ил-76, принадлежащий Ирану. Именно эти самолеты используются для перевозки Shahed 131 и Shahed 136", – сказал эксперт.

Катков указал, что количество дронов-камикадзе иранского производства, которое получила Россия, неизвестно. Возможно, их было несколько десятков. И россияне могли выпустить их все сразу в ночь на 27 февраля, или же часть этой партии. Поэтому он призвал украинцев не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и понимать угрозу дронов "Shahed".

Напомним, в ночь на 27 февраля россияне атаковали Украину 14 "шахедами", 11 — из которых сбила ПВО.

В Хмельницком в результате российской атаки дронами в ночь на 27 февраля погибли двое спасателей ГСЧС. Одному из них был всего 21 год.

В воздушном пространстве вокруг Киева были сбиты 9 "шахедов". По предварительным данным, обошлось без жертв и попаданий в объекты инфраструктуры.

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