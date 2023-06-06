Ночная атака Украины: силы ПВО уничтожили все вражеские ракеты

В ночь на вторник, 6 июня, захватчики ракетами атаковали Украину. Силы ПВО уничтожили все 35 ракет, которые враг запустил из района Каспийского моря.

Об этом информирует пресс-служба Командования Воздушных Сил ВСУ.

"Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины уничтожены все 35 крылатых ракет. Большинство Х-101/Х-555 направлялось в направлении столицы — в зону ответственности воздушного командования "Центр", — говорится в сообщении.

Оккупанты совершили обстрел из шести стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.

Ранее мы сообщали, что силы ПВО в небе над Киевом сбили более 20 воздушных целей. Из-за падения обломков есть повреждения.