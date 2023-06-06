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Ночная атака Украины: силы ПВО уничтожили все вражеские ракеты

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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Ночная атака Украины: силы ПВО уничтожили все вражеские ракеты

Силы ПВО сбили 35 ракет ночью 6 июня / Фото: ТСН.ua

Большинство ракет летело в направлении столицы.

В ночь на вторник, 6 июня, захватчики ракетами атаковали Украину. Силы ПВО уничтожили все 35 ракет, которые враг запустил из района Каспийского моря.

Об этом информирует пресс-служба Командования Воздушных Сил ВСУ.

"Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины уничтожены все 35 крылатых ракет. Большинство Х-101/Х-555 направлялось в направлении столицы — в зону ответственности воздушного командования "Центр", — говорится в сообщении.

Оккупанты совершили обстрел из шести стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.

Ранее мы сообщали, что силы ПВО в небе над Киевом сбили более 20 воздушных целей. Из-за падения обломков есть повреждения.

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1377
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