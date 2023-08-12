Ночная атака в Крыму: Гуменюк прокомментировала заявления РФ об уничтожении десятки беспилотников

В ночь на 12 августа в оккупированном Крыму было громко.

Заявления оккупационных властей о сбитии десятки в Крыму рассчитаны на тамошний электорат.

Об этом заявила спикер объединенного координационного прессцентра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

По ее словам, "сезон бавовни" в Крыму продолжится, пока оккупированный полуостров не будет освобожден от оккупантов.

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"Силы обороны пока не фиксируют усиление группировки и накопления сил врага на Мелитопольском и Бердянском направлениях. В то же время оккупанты постоянно маневрируют на этих направлениях", — говорит Гуменюк.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео : ⚡️ ГУМЕНЮК сделала заявление об открытии пляжей: НЕ ДЛЯ ОТДЫХА?!

Напомним, под утро пропагандистские рос"СМИ" сообщили, что ВС России якобы сегодня ночью отразили атаки 20 "украинских беспилотников" в Крым, пострадавших и разрушений нет

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