Ночная атака: в ВСУ рассказали о направлениях ударов и количестве сбитых дронов

В ночь на субботу, 23 сентября, российские оккупанты атаковали Украину 15 ударными беспилотниками типа "Shahed-136/131". Силы украинской противовоздушной обороны сбили 14 дронов.

Об этом сообщили в Командовании Воздушных сил ВСУ.

"Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины уничтожено 14 "Shahed"", — говорится в сообщении.

Отмечается, что российские войска запускали дроны с юго-восточного направления – с российского Приморско-Ахтарска.

Направлениями ударов оккупантов стали Запорожье и Днепропетровщина.

Ночная атака РФ

Ночью против 23 сентября в разных областях Украины несколько раз была объявлена воздушная тревога. В частности, из-за угрозы ракет и дронов. Впрочем, еще до объявления тревоги в Днепре и Запорожье раздались взрывы. По предварительной информации, враг применил баллистические ракеты "Искандер-М".

Также россияне ночью атаковали Одесскую область ракетами "Оникс". Произошли два попадания в рекреационную зону на территории области. Критических разрушений и пострадавших нет.

Тем временем ночные взрывы в Днепре — результат работы ПВО, сбившей 12 дронов "Shahed". Обломки повредили объект критической инфраструктуры Днепра.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Что произошло ночью? Новости 8:00 23 сентября 2023 года

Читайте также: