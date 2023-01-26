Ночная атака врага на объект критической инфраструктуры на Запорожье: погибли три человека, семеро ранены (фото)

В результате ночной атаки врага на объект критической инфраструктуры на Запорожье погибли три человека, семеро ранены.

Офис генерального прокурора сообщил, что в связи с этим начато расследование.

"Под процессуальным руководством Запорожской областной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины)", — говорится в сообщении.

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По данным следствия, 26 января 2023 года в 3:40 российские военные из ЗРК С-300 нанесли ракетные удары по объекту критической инфраструктуры в Запорожском районе. Предварительно три человека погибли, еще семеро ранены. Разрушения подверглись техническому оборудованию и сооружениям. После взрыва на территории предприятия произошел пожар, который сейчас ликвидирован.

Около 10:00 во время проведения следственных действий и поисково-спасательной операции на месте происшествия произошел повторный обстрел этого объекта инфраструктуры.

Данные о пострадавших уточняются.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи Управления СБУ в Запорожской области.

Напомним, во время атаки 26 января Россия выпустила 55 ракет воздушного и морского базирования, из них было уничтожено 47 вражеских целей. Это были ракеты Х-101, Х-555, Х-47 "Кинжал", "Калибр", Х-59. Для удара РФ использовала самолеты Ту-95, Су-35, МиГ-31К и корабли из акватории Черного моря.

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