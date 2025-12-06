Ночная атака врага на Украину: стало известно, сколько целей было сбито

ППО / © tsn.ua

В течение ночина 6 декабря украинская противовоздушная оборона уничтожила или нейтрализовала 615 целей врага, который нанес массированный удар по критической инфраструктуре страны.

Об этом говорится в отчете Воздушных Сил ВС Украины в Telegram.

В ночь с 5 на 6 декабря противник совершил комбинированное нападение с применением ударных беспилотников, ракет воздушного, морского и наземного базирования. В целом украинские радиотехнические войска зафиксировали 704 средства воздушного нападения: 51 ракету (из них 17 баллистических) и 653 беспилотника различных типов.

Среди атакующих средств были:

653 ударных БпЛА типа Shahed и «Гербера» с направлений Курск, Орел, Миллерово, Брянск, Приморско-Ахтарск и Крыма (более 300 «шахедов»);

3 аэробаллистические ракеты Х-47М2 «Кинжал» из районов Рязани и Тамбова;

34 крылатые ракеты Х-101, «Искандер-К» и «Калибр» (из Ростовской области и акватории Черного моря);

14 баллистических ракет Искандер-М и KN-23 из Брянской, Ростовской, Краснодарского края и Крыма.

Ответ украинских сил обороны включал авиацию, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.

По состоянию на 10:00 противовоздушная оборона сбила или подавила 615 целей:

585 беспилотников Shahed и Гербера;

29 крылатых ракет;

1 баллистическую ракету.

Несмотря на успешную оборону, ракеты и более 60 ударных БпЛА попали по 29 локациям, обломки сбитых аппаратов упали на трех территориях. Атака продолжается, в воздушном пространстве остаются несколько вражеских беспилотников. Всем гражданам подчеркивают соблюдать правила безопасности.

Напомним, ранее мы писали о том, что российские войска осуществили массированный ударпо нескольким областям Украины, применив «Шахед» и ракеты баллистического, крылатого и аэробаллистического типа «Кинжал».