- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 69
- Время на прочтение
- 2 мин
Ночная атака врага на Украину: стало известно, сколько целей было сбито
Ночью 6 декабря ПВО сбила сотни ракет и беспилотников врага.
В течение ночина 6 декабря украинская противовоздушная оборона уничтожила или нейтрализовала 615 целей врага, который нанес массированный удар по критической инфраструктуре страны.
Об этом говорится в отчете Воздушных Сил ВС Украины в Telegram.
В ночь с 5 на 6 декабря противник совершил комбинированное нападение с применением ударных беспилотников, ракет воздушного, морского и наземного базирования. В целом украинские радиотехнические войска зафиксировали 704 средства воздушного нападения: 51 ракету (из них 17 баллистических) и 653 беспилотника различных типов.
Среди атакующих средств были:
653 ударных БпЛА типа Shahed и «Гербера» с направлений Курск, Орел, Миллерово, Брянск, Приморско-Ахтарск и Крыма (более 300 «шахедов»);
3 аэробаллистические ракеты Х-47М2 «Кинжал» из районов Рязани и Тамбова;
34 крылатые ракеты Х-101, «Искандер-К» и «Калибр» (из Ростовской области и акватории Черного моря);
14 баллистических ракет Искандер-М и KN-23 из Брянской, Ростовской, Краснодарского края и Крыма.
Ответ украинских сил обороны включал авиацию, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.
По состоянию на 10:00 противовоздушная оборона сбила или подавила 615 целей:
585 беспилотников Shahed и Гербера;
29 крылатых ракет;
1 баллистическую ракету.
Несмотря на успешную оборону, ракеты и более 60 ударных БпЛА попали по 29 локациям, обломки сбитых аппаратов упали на трех территориях. Атака продолжается, в воздушном пространстве остаются несколько вражеских беспилотников. Всем гражданам подчеркивают соблюдать правила безопасности.
Напомним, ранее мы писали о том, что российские войска осуществили массированный ударпо нескольким областям Украины, применив «Шахед» и ракеты баллистического, крылатого и аэробаллистического типа «Кинжал».