Ночная "бавовна" произошла на Чонгарском мосту в Крым: оккупанты говорят об ударе

Российские коллаборанты заявили об ударе в ночь на 22 июня по Чонгарскому мосту, ведущему из Херсонщины в Крым.

Об этом заявили самопровозглашенный глава Крыма Сергей Аксенов и российский гауляйтер из Херсонщины Владимир Сальдо.

"Ночью был нанесен удар по Чонгарскому мосту. Пострадавших нет. В настоящее время взрывотехники проводят экспертизу для оценки типа боеприпаса", – говорится в заявлении Аксенова.

Он добавил, что профильные службы обследуют дорожное полотно.

В то же время Сальдо заявил, что удар по мосту был нанесен якобы ракетами Storm Shadow.

"На мостах повреждено дорожное покрытие. Сообщение между Херсонской областью и Крымом продолжает действовать – временно организовано движение автотранспорта по резервному маршруту", – сообщил гауляйтер в Сети.

Заметим, в Telegram каналах уже появились фото поврежденного моста. Там видно сквозное повреждение дорожного покрытия.

Фото после удара по Чонгарскому мосту 22 июня/Фото с Телеграмм-каналов

Фото после удара по Чонгарскому мосту 22 июня/Фото с Телеграмм-каналов

Заметим, что в Крым из Херсонщины ведут три дороги: две в районе Армянска – через Каланчак и Чаплынку, еще одна – через Чонгар. Этим направлением часто пользуются, направляясь в Запорожскую область.

Расположение Чонгарского моста на карте

Ситуация на фронте в Херсонской области

Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк сообщила, что российские войска возвращаются на свои позиции на захваченной части Херсонщины, откуда вынуждены были отойти из-за затопления после подрыва Каховской ГЭС. Враг также возобновил обстрелы в том районе.

Немецкий военный обозреватель Юлиан Репке предположил, что российские захватчики могут решить перейти через пересохшее Каховское водохранилище, чтобы вернуть контроль над всей Херсонщиной. В то же время, он не исключил, что пересохшее водохранилище может стать плацдармом и для украинского наступления.

Однако по оценкам военно-политического обозревателя Александра Коваленко, российские войска готовятся к бегству из левобережной Херсонщины в Крым, где обустраивают плотные линии обороны.

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