Ночная "бавовна" в Севастополе: командующий Воздушными силами ВСУ поблагодарил пилотов за работу

Олещук также заинтриговал заявлением, указав в сообщении: "Продолжение следует..."

После ночных взрывов в оккупированном Севастополе 13 сентября командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук поблагодарил украинских пилотов за отличную боевую работу.

Об этом Олещук написал в Сети, добавив фото с "бавовной" в Севастополе.

"А пока оккупантов "штормит" и они до сих пор приходят в себя от ночной бавовны в Севастополе, поблагодарю пилотов Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины за отличную боевую работу!" – говорится в заявлении командующего ВС.

"Продолжение следует..." – заинтриговал Олещук.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Взрыв в Крыму! Оккупанты заявляют об атаке десятью крылатыми ракетами

Фото "бавовны" в Севастополе от Николая Олещука

"Бавовна" в Севастополе 13 сентября

В Севастополе ночью 13 сентября прогремела серия взрывов, после которых оккупационные власти заявили об атаке на судоремонтный завод имени Орджоникидзе и о 24 пострадавших.

В Минобороны РФ утверждают об атаке крылатыми ракетами и тремя безэкипажными катерами. Там также заявили о повреждении двух кораблей.

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