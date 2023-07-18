Ночная комбинированная атака РФ: в ВСУ рассказали об уничтоженных дронах и ракетах

В ночь на 18 июля российские оккупационные войска атаковали Украину с южного направления шестью крылатыми ракетами "Калибр" и 36 ударными дронами "Shahed". Силы противовоздушной обороны уничтожили 38 воздушных целей.

Об этом сообщили в Командовании Воздушных сил ВСУ.

Россияне запускали ракеты из российского фрегата "Адмирал Эссен". Дронами оккупанты атаковали из района полигона Чауда, что во временно аннексированном Крыму.

"Силами и средствами Воздушных Сил уничтожены шесть "Калибров", 31 вражеский ударный дрон "Shahed-136/131" и один разведывательный БПЛА", — говорится в сообщении.

Отмечается, что "Калибры" и подавляющее большинство дронов-камикадзе были уничтожены на юге Украины: в Одесской и Николаевской областях. Кроме того, беспилотники были поражены в Донецкой, Харьковской и Днепропетровской областях.

Также в Воздушных силах сообщили, что за прошедшие сутки 17 июля противовоздушной обороной были уничтожены три "Shahed", один "Ланцет" и девять разведывательных беспилотников оперативно-тактического уровня.

Ночная атака по Украине

После полуночи в ряде областей Украины начали объявлять воздушную тревогу. ПС предупреждали об угрозе атаки баллистики в некоторых регионах. В частности, в Полтавской и Харьковской областях.

Кроме того, воздушные Силы предупредили украинцев об угрозе комбинированной атаки РФ. Сообщалось, что враг может ударить и ракетами и дронами. В частности, в ОК "Юг" информировали о нескольких волнах атак БпЛА.

Во время воздушной тревоги в Харькове были слышны взрывы. Официальной информации об этом не было. К слову, тревога в области продолжалась с 01:54 до 04:34.

Кроме того, ночью взрывы прогремели в Одессе. Утром 18 июля в ОК "Пивдень" рассказали об атаке на город. Известно, что, в частности, РФ атаковала город шестью ракетами "Калибр". Все вражеские ракеты сбили силы ПВО.

Также оккупанты атаковали дронами Николаев. Россияне попали в объект индустрии. Кроме того, четыре иранских дрона "Shahed-136" были сбиты в небе над Николаевщиной.

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