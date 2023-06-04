Ночная массированная атака: Игнат рассказал, куда попали вражеские ракеты

Во время ночной атаки две ракеты попали в аэродром близи Кропивницкого.

Об этом сообщил спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

"Из шести ракет четыре уничтожило ПВО, а две, к сожалению, попали в оперативный аэродром близи Кропивницкого. О последствиях я не буду вам говорить. Конечно, не все удается перехватывать. И так делают чудеса наши защитники неба. Было выпущено из шести самолетов шесть ракет, хотя могло быть значительно больше. По одной ракете из самолета. И пять ударных дронов из района аэродрома Сеща с северного направления атаковали Сумскую область. Там есть поражения объектов инфраструктуры", — сказал он.

Что говорят в ОВА

На территории Кировоградской области в результате ночной атаки РФ 4 июня погибших или травмированных и разрушений не зафиксировали.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Андрей Райкович.

"Украинские силы ПВО удержали небо. В Кировоградской области обошлось без жертв и разрушений", — написал Андрей Райкович.

Воздушная тревога на территории региона продолжалась с 1:39 до 4:21.

Информация от Генштаба

По информации Генерального штаба ВСУ, российские военные применили пять иранских ударных беспилотников "Shahed-136/131" с территории Брянской области РФ и выпустили шесть крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555 из шести стратегических бомбардировщиков Ту-95мс из района Каспия.

Украинские силы и средства противовоздушной обороны Воздушных Сил уничтожили четыре крылатых ракеты и три ударных дрона.

Ранее сообщалось, что благодаря удачной работе ПВО захватчикам не удалось ночью обстрелять Киев.

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