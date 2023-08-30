Ночная массированная атака на Украину: ПС сообщили о количестве сбитых ракет и дронов

Ночью на среду, 30 августа, агрессорка Россия нанесла удар по Украине крылатыми ракетами воздушного базирования и ударными беспилотниками. Силы ПВО уничтожили 28 ракет и 15 дронов.

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

"По маршруту следования ракет и дронов в ряде областей Украины работала противовоздушная оборона. Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины уничтожено 43 воздушных целей в пределах Киевской, Черкасской, Одесской и Николаевской областей", — говорится в сообщении.

Силы ПВО сбили:

28 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55

15 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131".

Всего ночью было зафиксировано 44 вражеских воздушных целей: 28 ракет и 16 беспилотников.

Ракеты воздушного базирования типа Х-101/Х-555/Х-55 были выпущены из 11 самолетов стратегической авиации Ту-95мс из Каспия и района Энгельса. БпЛА россияне атаковали с южного и северного направлений – с Приморско-Ахтарского и Курского.

Атака РФ ночью 30 августа

На киев оккупанты совершили массированную, комбинированную атаку с использованием беспилотников и ракет. Уничтожены более 20 целей. Обломки попадали в нескольких районах столицы, возникли возгорания. Кроме того, в КМВА рассказали о погибших – это охранники предприятия, на которое упали обломки.

В ходе тревоги под угрозой удара оказалась Житомирская область. Стало известно, что россияне ударили дронами по региону. Атакован один из объектов инфраструктуры.

Кроме того, Россия атаковала Одесщину крылатыми ракетами. ПС сообщили, что россияне выпустили калибры из Черного моря.

Во время ночной атаки РФ в Черкасской области работала ПВО. Сбита одна российская ракета. Прошло без пострадавших.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Цели сбиты, но обломки натворили беды! Последняя информация о последствиях атаки

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