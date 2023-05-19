Ночная массированная атака на Украину: в ВСУ сообщили, сколько ракет и дронов сбили силы ПВО

К сожалению, не удалось уничтожить все враждебные цели.

В ночь на 19 мая российские оккупанты атаковали Украину ракетами и беспилотниками. Силы ПВО сбили в разных регионах страны 16 дронов и три "Калибра".

Об этом сообщили в Командовании Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.

Отмечается, что осейские оккупанты атаковали Украину с северного и юго-восточного направлений ударными дронами "Shahed-136/131" и крылатыми ракетами "Калибр" с кораблей в Черном море. Зафиксированы пуски 22 дронов и шести "Калибров".

"В течение этой ночной атаки силами и средствами противовоздушной обороны воздушных командований "Центр", "Запад" и "Юг" Воздушных Сил ВС Украины уничтожены три крылатые ракеты и 16 ударных дронов", — сообщили в Воздушных силах.

Ночная массированная атака

После полуночи в разных регионах страны несколько раз объявляли воздушную тревогу. Во время нее во многих регионах были слышны взрывы. В частности, на Волыни, Львовской, Киевской, Днепропетровской областях.

В Киеве сбили все воздушные цели. В этот раз российские захватчики атаковали город дронами "Shahed". Отмечается, что был приступ в несколько волн с короткими интервалами между атаками.

Утром РФ атаковала Львовскую область беспилотниками Shahed. Известно, что сработали силы и средства нашей ПВО. Пострадавших нет.

Оккупанты нанесли удар о Кривом Роге на Днепропетровщине, ранив двух человек. Враг ударил по частному промышленному предприятию. Есть значительные разрушения.

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