"Ночная охота" на оккупантов: снайперы ССО показали работу под Бахмутом (видео)

ВСУ продолжают уничтожать врага в районе Бахмута Донецкой области. Военные показали ночную работу снайперов.

Об этом сообщает ССО в Telegram.

Снайперы показали, как "охотятся" ночью на российских оккупантов, пытающихся штурмовать позиции ВСУ.

"Более 10 уничтоженных оккупантов — результат работы снайперских пар ССО в районе Бахмута в течение нескольких последних дней. В ночное время суток, враг пытается продвигаться и штурмовать позиции Сил обороны на указанном направлении. Наши воины постоянно ведут наблюдения, обнаруживают и уничтожают живую силу противника из разных дистанций и разным калибром", — говорится в сообщении.

Напомним, за прошедшие сутки украинские военные уничтожили еще 550 солдат армии РФ. С 24 февраля 2022-го по 5 апреля 2023-го ВСУ уничтожили 176 240 оккупантов.

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