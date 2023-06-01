Ночная ракетная атака на Киев: Игнат рассказал о коварных целях россиян

В ночь на четверг, 1 июня, российские оккупанты запускали по Киеву ракеты "Искандер-М". Время подлета – считанные минуты.

Об этом спикер Воздушных сил Юрий Игнат сообщил в эфире национального телемарафона.

Ночью оккупанты запустили по столице семь баллистических ракет "Искандер-М" и три крылатых ракеты "Искандер-К". Игнат отмечает, что россияне хотят застать противовоздушную оборону врасплох, чтобы она не успела сработать.

"Эти ракеты опасны тем, что дальность запуска небольшая, из Брянской области. Расстояние не так велико. Время подлета — считанные минуты", — сказал Игнат.

Как сообщалось, 02:49 в Киеве была объявлена воздушная тревога. Она продолжалась больше часа. В городе раздались взрывы. В Киевской городской военной администрации заявили, что работает ПВО.

Силы ПВО сбили десять ракет : семь баллистических ракет "Искандер-М" и три крылата — "Искандер-К". Их выпускали из Брянской области РФ.

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