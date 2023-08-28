Ночная ракетная атака по Украине: Россия нанесла удар "Калибрами" и X-59

Авиационные ракеты Х-59 были выпущены из двух самолетов Су-34.
Ночью 28 августа Россия нанесла удар ракетами морского и воздушного базирования. Силам ПВО удалось сбить четыре враждебных цели.
Об этом сообщает пресс-служба Воздушных сил Украины.
"Четыре крылатых ракеты "Калибр" были выпущены с вражеского фрегата из акватории Черного моря вблизи Феодосии. Также применены две управляемые авиационные ракеты Х-59 из двух самолетов Су-34, которые оккупанты направили в направлении Кривого Рога из воздушного пространства оккупированной Херсонщины", — сказано в сообщении.
В результате боевой работы уничтожены четыре воздушных цели, а именно:
- две крылатые ракеты "Калибр";
- две управляемые авиационные ракеты Х-59.
Напомним, в ночь на 28 августа россияне атаковали Полтавщину. Есть попадание в гражданский промышленный объект.
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