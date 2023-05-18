Ночная ракетная атака: в Воздушных силах уточнили, где были попадания

Ночью 18 мая во время массированного ракетного удара РФ и атак беспилотниками произошло одно попадание. Вражеская ракета Х-101/Х-555 попала в цель в Хмельницкой области.

Об этом в комментарии "РБК-Украина" сообщил спикер Командования Воздушных сил Юрий Игнат.

Он подчеркнул, что все другие вражеские объекты, летевшие в направлениях разных регионов Украины, были сбиты. В частности, силы ПВО уничтожили шесть "Калибров" и два "Искандер-К", атаковавших с южного направления. Речь идет об Одесской области.

"Все они были сбиты. Также сбиты, преимущественно в Киевской области, 21 крылатая ракета воздушного базирования Х-101/Х555, которые запускали стратегические бомбардировщики из района Каспия", — говорит Игнат.

По его словам, зенитная управляемая ракета при сбитии обычно не поражает цель путем столкновения, а разрывается рядом с ней. Впрочем, подбитая в воздухе крылатая ракета или дрон не всегда взрываются.

"Они (обломки — Ред.) обязательно будут падать на землю, но не достигнут своих целей. Именно поэтому мы подчеркиваем, что даже успешная работа нашей ПВО не гарантирует безопасность. Во время тревоги необходимо соблюдать меры безопасности, а не снимать на телефон ", – объяснил Игнат.

Представитель Воздушных сил отмечает, что взрывы в Одесской области — это именно такой случай. В регионе не было "прилета" в цель. Впрочем, подбитая ракета упала. В результате погиб и несколько раненых.

Ночная ракетная атака РФ

Агресорка Россия с 21:00 17 мая по 05:30 18 мая выпустили по территории Украины 30 крылатых ракет морского, воздушного и наземного базирования. Силы ПВО уничтожили 29 вражеских объектов.

Особенностью этой атаки было то, что российские кафиры не использовали баллистические ракеты. Не запускала армия РФ и аэробалистические "Кинжалы" — как было в прошлый раз.

Над Одещиной ночью сбили восемь крылатых ракет. Однако есть попадание обломков. Он свалился на промышленный объект. На месте погиб один человек, еще двое ранены.

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