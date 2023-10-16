Ночная ракетно-дроновая атака по Украине: что известно о "прилетах" в областях и уничтоженных целях

В результате российской ночной атаки есть раненые и разрушения. В частности, без света оказались 1500 семей на Днепропетровщине. А среди раненых в Полтавской области есть ребенок.

Российские оккупанты в ночь на 16 октября устроили по Украине комбинированную атаку дронами и ракетами. Часть воздушных целей сбили силы ПВО, однако есть и попадания, и падения обломков.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ и в областных военных администрациях.

Сколько ракет и дронов сбили ночью 16 октября

По информации Воздушных сил, российские войска атаковали Украину по нескольким направлениям. Враг применил баллистическое вооружение, управляемые авиационные ракеты и ударные беспилотники.

Так, захватчики запустили по Украине одну баллистическую ракету "Искандер М", пять управляемых авиаракет Х-59 и 12 ударных дронов типа Shahed-136/131.

Авиаракетами россияне атаковали северные и восточные регионы, а дроны запустили по разным направлениям, в частности на запад страны.

Силами и средствами Воздушных сил уничтожены две ракеты Х-59 и 11 беспилотников.

В Воздушных силах отчитались о сбитых ракетах и дронах в ночь на 16 октября / Фото: Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.

Атака по Хмельнитчине – какие последствия

Россияне атаковали Хмельнитчину дронами-камикадзе. В области активно работали силы ПВО.

"Разрушений и пострадавших нет. Очередное спасибо за оборону Вооруженным силам Украины!" – сообщил первый заместитель начальника ОВА Сергей Тюрин.

Атака по Днепропетровщине – детали от ОВА

Днепропетровщину россияне атаковали ракетами. Одну удалось сбить, а другая попала по территории Днепровского района. Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак.

Кроме того, оккупанты пять раз обстреляли из тяжелой артиллерии и "Града" Никопольский район. В результате обстрела в Никополе повреждены по два магазина и кафе, частное предприятие, религиозное учреждение, транспортный объект и сквер. Также изуродованы пятиэтажка, три частных дома, хозяйственная постройка, авто и остановка транспорта.

Последствия обстрела Днепропетровщины в ночь на 16 октября / Фото: Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.

Последствия обстрела Днепропетровщины в ночь на 16 октября / Фото: Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.

"Задело газопровод и 4 линии электропередач. Без света остались почти полторы тысячи семей", — заметил Лысак.

В результате обстрела по Марганецкой громаде были повреждены два дома, религиозный объект и электросети.

Повсюду обошлось без жертв и пострадавших.

Последствия обстрела Днепропетровщины в ночь на 16 октября / Фото: Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.

Фото: Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.

Ночная атака по Полтавщине – что известно

Полтавскую область российские захватчики атаковали и беспилотниками, и ракетами. В Миргородском районе были слышны звуки взрывов.

Как сообщил глава Полтавской ОВА Филипп Пронин, попаданий в гражданскую или критическую инфраструктуру нет. Однако обломки ракеты повредили несколько частных домов.

По предварительным данным, в результате падения обломков пострадали три человека, в том числе – десятилетний ребенок. Все доставлены в больницу. Погибших нет.

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Напомним, в части областей Украины ночью 16 октября была воздушная тревога и предупреждалось о запуске российских дронов. Во время тревоги в Полтавской, Хмельницкой областях, в Днепре и Кропивницком прогремели взрывы.

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