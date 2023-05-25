Ночная тревога в Украине: в Воздушных силах рассказали о количестве сбитых дронов и целях россиян

Дроны запускали с северного и южного направлений.

В ночь на 25 мая российская армия атаковала Украину ударными беспилотниками иранского производства "Shahed-136/131". Россияне запустили 36 беспилотников. Все враждебные цели сбили силы ПВО.

Об этом сообщили в Командовании Воздушных сил ВСУ.

"Вероятно, враг имел целью атаковать критическую инфраструктуру и военные объекты в западных регионах государства", — говорится в сообщении.

Отмечается, что оккупанты запускали беспилотники с северного и южного направлений. Совместными усилиями были уничтожены все 36 Shahed.

"К отражению атаки привлечены подразделения зенитных ракетных войск, истребительная авиация, мобильные огневые группы в зонах ответственности воздушного командования "Юг", воздушного командования "Центр", воздушного командования "Запад" и противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины", — сообщили в Командовании .

Ночная воздушная тревога

Ночью 25 мая в Украине была объявлена воздушная тревога. Полностью "покраснели" западные, а отчасти – северные, южные и центральные области.

Во время "тревоги" в нескольких областях жители начали сообщать о взрывах. Их, в частности, слышали в Киеве, Львовской области, и в Харькове. В Харьковской ОВА заявили об атаке на регион.

Утром стало известно, что Киев оккупанты атаковали с дронов. Атака стала 12 с начала мая этого года. Силы ПВО сбили все цели. Русские использовать тактику приступа в несколько волн, с интервалами между группами атакующих дронов.

Также беспилотник был сбит в небе над Буковиной. Кроме того, силы ПВО сработали над Николаевской и Одесской областями.

Читайте также: