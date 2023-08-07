Ночной ад в Херсоне: оккупанты крыли огнем жилые дома, есть погибшие (фото)

Ночью российские войска обстреляли Херсон. Снаряды попали в частный и многоквартирный дома, возникли пожары.

Об этом говорится в Telegram Херсонской областной прокуратуры.

По данным прокуратуры, под завалами частного дома погибла женщина. Из-за ночного обстрела ранены, по меньшей мере, семь человек.

Оккупанты обстреляли Херсон

Глава ОВА Александр Прокудин написал, что ночь в Херсоне была тяжелой.

"Российская армия продолжила крыть огнем дома херсонцев в центральной части города. Около 00:50 оккупанты обстреляли жилой дом. У 8 жителей диагностировали ситуационно-невротическую реакцию. В больницу госпитализировали одно маломобильное лицо.

Во время тушения пожара, нанесенного вражеским ударом, пострадали двое спасателей. Их доставили в медучреждение с общим перегревом тела.

Через полчаса обстрелы продолжились. В результате попадания артснаряда в дом погибла 59-летняя женщина, у 60-летнего мужчины – контузия.

Около 03:15 армия РФ снова атаковала дом. Ранена 93-летняя женщина. С минно-взрывной травмой и контузией она была госпитализирована", — написал он.

В Генштабе сообщили, что российские военные нанесли авиаудар в районе Ольговки. Под артобстрелами находились более 20 населенных пунктов. В частности, Михайловка, Республиканец, Львово, Днепровское, Огромное и Новодмитровка.

Напомним, российская армия в пятницу, 4 августа, обстреляла Херсон. Оккупанты ударили по одной из местных больниц.

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