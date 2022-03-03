Ночной авиаудар в Киеве: в Сети показали последствия взрыва у железнодорожного вокзала (фото, видео)

Украинские ПВО отбили ночные атаки на Киев.
В Киеве 2 марта в районе Южного железнодорожного вокзала украинская система ПВО сбила крылатую ракету российских военных, которая, мол, была "выпущена в один из центров управления Миноброны". А обломки сбитой ракеты повредили теплотрассу.
Последствия взрыва в районе Киевского железнодорожного вокзала на утро 3 марта показали в Сети.
"Пострадала транспортная инфраструктура. Повалили автоматы, где можно было пополнить карты для проезда в общественном транспорте. Пострадали турникеты. Окна в кассах целые. Напротив в здании все окна выбиты", — говорит автор на первом видео.
Комментируя второе видео, автор объясняет, что это последствия вражеского авиаудара по Центральному железнодорожному вокзалу, где было пробило теплотрассу.
"Вода дымится, слышен звук. Не виден сам пробой, поскольку температура низкая. Напротив в здании выбиты окна", — говорит мужчина.
Потери россиян, воюющих против Украины:
По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 2 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:
- личного состава – 5840 человек,
- самолетов – 30,
- вертолетов – 31,
- танков – до 211,
- боевых бронированных машин ‒ 862,
- артиллерийских систем – 85,
- средства ПВО – 9,
- РСЗО — 40,
- цистерн с ГСМ – 60,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,
- легкие скоростные катера – 2 единицы,
- автомобильной техники – 355.
С чего началось российское военное вторжение в Украину:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации Российской Федерации удовлетворил обращение президента РФ Владимира Путина и разрешил использование армии за рубежом. Это, в сущности, было разрешение Путину начать войну против Украины.
- ЕС, США, а также другие страны одна за другой заявляют, что не будут признавать "независимость" "ЛДНР" и вводят санкции.
Как начиналась война России против Украины:
- Ранним утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса.
- Сразу же слышались взрывы в крупных городах Украины — Россия во главе с Путиным начала войну против Украины. Обстрелы украинских городов и сел продолжаются.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всей территории Украины вводится военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
- 28 февраля состоялся первый раунд переговоров между Россией и Украиной.
- 28 февраля Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.
Россия наносит удары по гражданскому населению:
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