Ночной авиаудар в Киеве: в Сети показали последствия взрыва у железнодорожного вокзала (фото, видео)

Ночной авиаудар в Киеве: в Сети показали последствия взрыва у железнодорожного вокзала (фото, видео)

Украинские ПВО отбили ночные атаки на Киев.

В Киеве 2 марта в районе Южного железнодорожного вокзала украинская система ПВО сбила крылатую ракету российских военных, которая, мол, была "выпущена в один из центров управления Миноброны". А обломки сбитой ракеты повредили теплотрассу.

Последствия взрыва в районе Киевского железнодорожного вокзала на утро 3 марта показали в Сети.

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"Пострадала транспортная инфраструктура. Повалили автоматы, где можно было пополнить карты для проезда в общественном транспорте. Пострадали турникеты. Окна в кассах целые. Напротив в здании все окна выбиты", — говорит автор на первом видео.

Комментируя второе видео, автор объясняет, что это последствия вражеского авиаудара по Центральному железнодорожному вокзалу, где было пробило теплотрассу.

"Вода дымится, слышен звук. Не виден сам пробой, поскольку температура низкая. Напротив в здании выбиты окна", — говорит мужчина.