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Ночной авиаудар в Киеве: в Сети показали последствия взрыва у железнодорожного вокзала (фото, видео)

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Ночной авиаудар в Киеве: в Сети показали последствия взрыва у железнодорожного вокзала (фото, видео)

Украинские ПВО отбили ночные атаки на Киев.

В Киеве 2 марта в районе Южного железнодорожного вокзала украинская система ПВО сбила крылатую ракету российских военных, которая, мол, была "выпущена в один из центров управления Миноброны". А обломки сбитой ракеты повредили теплотрассу.

Последствия взрыва в районе Киевского железнодорожного вокзала на утро 3 марта показали в Сети.

"Пострадала транспортная инфраструктура. Повалили автоматы, где можно было пополнить карты для проезда в общественном транспорте. Пострадали турникеты. Окна в кассах целые. Напротив в здании все окна выбиты", — говорит автор на первом видео.

Комментируя второе видео, автор объясняет, что это последствия вражеского авиаудара по Центральному железнодорожному вокзалу, где было пробило теплотрассу.

"Вода дымится, слышен звук. Не виден сам пробой, поскольку температура низкая. Напротив в здании выбиты окна", — говорит мужчина.

В результате взрыва в районе железнодорожного вокзала в Киеве

В результате взрыва в районе железнодорожного вокзала в Киеве

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 2 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – 5840 человек,
  • самолетов – 30,
  • вертолетов – 31,
  • танков – до 211,
  • боевых бронированных машин ‒ 862,
  • артиллерийских систем – 85,
  • средства ПВО – 9,
  • РСЗО — 40,
  • цистерн с ГСМ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,
  • легкие скоростные катера – 2 единицы,
  • автомобильной техники – 355.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

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